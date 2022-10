Europees akkoord om in 2035 te stoppen met verkoop auto’s met verbrandingsmotoren

Europarlementsleden en de lidstaten van de Europese Unie hebben donderdagavond een akkoord bereikt over Europese wetgeving die voorziet in het einde van de verkoop van nieuwe voertuigen met verbrandingsmotor tegen 2035, zo maakten onderhandelaars bekend.

“We zijn net klaar met de onderhandelingen over de CO2-normen voor auto’s. Historisch EU-klimaatbesluit dat de doelstelling van 100 procent emissievrije voertuigen in 2035 definitief bevestigt, met tussentijdse mijlpalen in 2025 en 2030”, tweette het Franse Europarlementslid Pascal Canfin, voorzitter van de Milieucommissie van het Europees Parlement. “We hebben een overeenkomst”, tweette ook een woordvoerder van het Tsjechische voorzitterschap van de Raad.