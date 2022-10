AA Gent blijft steken op troosteloos gelijkspel, maar kan nog steeds overwinteren in de Conference League

Meer dan een uur palliatief maar finaal toch nog in leven: AA gent kroop door het oog van de naald tegen Shamrock Rovers. Dankzij Hong én de hulp van het Zweedse Djurgården hebben de Buffalo’s ondanks een 1-1 in Ierland nog kans om Europees te overwinteren.

Wedstrijd 22 voor AA Gent leek lang op de elfde nederlaag van het seizoen af te stevenen. Tot invaller Hong alsnog de 1-1 maakte en AA Gent verrassend in leven houdt voor de 1/16de finales van de Conference League. Molde verloor zelf namelijk in eigen huis van Djurgården, waardoor de Buffalo’s volgende week een finale krijgen in de eigen Ghelamco Arena. Winnen is de enige opdracht, al lukte dat in zeven Europese matchen nog maar een keer.

De vraag zal zijn welke spelers er straks voorhanden zijn. Alsof de blessuretol nog niet genoeg woog, woedde er nu ook griep door de Gentse kern. Cuypers bleek zo ziek dat hij in het hotel bleef. Anderen zaten nog wel op de bank, maar de basiself bleek daardoor flink anders dan tegen Seraing. Hong noch Nurio stonden aan de aftrap, Kums had last van een trap op de teen. Daardoor kreeg Hauge nog eens een kans om te tonen dat hij zelfs bij AA Gent weinig te zoeken heeft. Een volledig elftal moeten missen, dat voel je. Er stond echter nog steeds genoeg ervaring en métier op het veld om Shamrock Rovers gewoon te kloppen. De Ieren misten namelijk ook sleutelspelers en wie weet hoe diep ze in de Guinness hadden gekeken na hun titel op maandag? Of was het brute pech dat er voor de rust al twee Ieren geblesseerd uitvielen?

Om maar te zeggen dat niet alleen Gent zorgenvrij was. Was ziekte de uitleg voor het bedroevende niveau van sommige spelers? Okumu die de ene na de andere slechte pass gaf, Godeau die niet wist wat gedaan, Odjidja die eens te meer de ploeg niet op sleeptouw kon nemen. Zo slap ook dat de Buffalo’s deze wedstrijd op leven en dood hadden aangevat. Een flankwissel naar de hoek van Godeau en Hauge, geen enkele druk op de bal, een voorzet waarop Okumu zich domweg in de rug laat pakken door Gaffney: 1-0. Na nog geen drie minuten. Al een geluk dat Nardi een schot van diezelfde Gaffney tegen de paal duwde, of het was na tien minuten al boeken toe.

Behalve bij momenten dramatisch aan de bal, toonde AA Gent zich eens te meer niet efficiënt. Het was namelijk niet dat Gent géén kansen afdwong. Salah kwam twee keer dichtbij een gelijkmaker, maar even vaak liet hij zich nog net de bal afsnoepen. Eén keer kreeg hij wel zijn voet tegen de bal na goed doorkoppen van Depoitre, maar doelman Mannus bracht van dichtbij redding. De 40-jarige Noord-Ier ranselde ook een heerlijk schot van Hjulsager uit zijn goal.

Festival van de gemiste kans

Marreh bleef in de kleedkamer, Kums kwam erin. Gent ging op zijn elan door in de tweede helft. Salah kon van dichtbij opnieuw niet scoren, Hauge verprutste een goeie omschakeling door géén bal op maat af te geven, waarna Depoitre ook besloot niet zelf af te drukken. Een kopbal van Godeau, op corner, werd voor de lijn weggeveegd. Depoitre na een goeie actie van Hjulsager, invaller Hong na een dribbel van Salah: het festival aan gemiste kansen ging maar door. Tot Hong de thuisploeg met tien viel na tweede geel voor Ferizaj en Hong meteen erna op aangeven van Godeau de gelijkmaker maakte.

Met nog een kleine twintig minuten op de klok had Gent zelfs nog kunnen winnen. Kums werd weggestuurd maar besloot te zwak, en ook de ref wilde niet weten van de claim om een strafschop. In de extra tijd schoot Okumu nog nipt over.

Finaal maakt het niet zoveel verschil voor de opdracht volgende week: Molde kloppen en Gent overwintert na een ongelooflijke rollercoaster. Maar eerst: de wonden likken en zien wie er zondag mee kan naar OH Leuven. Met al die afwezigen schurkt AA Gent tegen zijn limieten aan. Je kan niet elke wedstrijd door het oog van de naald kruipen.

© BELGA

Shamrock Rovers: Mannus; Hoare, Lopes, Cleary; Farrugia, Mc Cann (34’ Grace), Kavanagh, Lyons, Towell; Gaffney, Watts (24’ Ferizaj)

AA Gent: Nardi; Okumu, Ngadeu, Godeau; Samoise, Marreh (46’ Kums), Odjidja (88’ Van den Bergh), Hauge (60’ Hong); Salah, Hjulsager; Depoitre

Doelpunten: 3’ Gaffney 1-0, 74’ Hong Hyun-seok 1-1

Gele kaarten: Ferizaj (2x), Marreh, Kavanagh, Towell, Lyons

Rode kaarten: Ferizaj (2x geel)

Scheidsrechter: Julian Weinberger (OOS)