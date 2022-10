Het loon van Tom Waes en een likje van Jelle De Beule: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

Vlak voor de finaleweken maakte Tom Waes zijn entree in ‘De allerslimste mens ter wereld’. Hij nam het op tegen Kobe Ilsen en Danira Boukhriss Terkessidis, net zoals in de finale uit 2015. De drie kandidaten kwamen de hele avond lang gevat uit de hoek en gaven steevast perfecte voorzetten voor juryleden Jelle De Beule en Pedro Elias. Eén van de sterkste afleveringen van het seizoen.

De winnaar van vanavond:

Kobe Ilsen werd met 405 seconden opnieuw - eventjes - de allerslimste mens ter wereld.

De verliezer:

De vloek van de Slimste Mens slaat opnieuw toe, want ook voor Tom Waes blijft het bij één deelname. Danira Boukhriss Terkessidis bleek nog maar ’s moeilijk te kloppen. We zien haar terug in de halve finale.

De nieuwkomer van maandag:

Volgende week starten de finaleweken. Riadh Bahri is de eerste kandidaat die terugkeert.

De beste quotes:

Kobe Ilsen, na de overwinning van gisteren: “Mijn vriendin was onder de indruk. Tot gisteren was ze met mij samen omwille van mijn lichaam, denk ik. Zeker niet omwille van mijn geld, want daar gaat Tom op de VRT mee lopen.”

Tom Waes, over dat loon:“Je moet het zo zien. Elke euro die de VRT aan mij geeft, geven ze niet aan Niels Destadsbader.”

Jelle De Beule: “Die man verdient te weinig!”

Het Mooiste moment:

De jury was in topvorm, maar ook de kandidaten kwamen bijzonder gevat uit de hoek. Het leverde één van de beste afleveringen van het seizoen op. Kostelijk was het moment waarop Jelle De Beule werd gevraagd met zijn tong het puntje van de neus aan te raken. Waarop hij, tot diens horror, de neus van collega Pedro Elias een likje gaf. “Ik heb de indruk dat er nu een neushaar op mijn huig ligt”, zei hij nadien. Toen Van Looy het woord nam, werd hij nog even onderbroken door een kokhalzende De Beule.

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2 Danira Boukhriss Terkessidis (13 afleveringen)

3 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

4 Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

5 Delphine Lecompte (4 afleveringen)