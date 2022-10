Kangoeroes Mechelen maatje te klein voor Europees clubkampioen Sopron

Het debuut van Kangoeroes Mechelen in de Euroleague Women bracht in sporthal De Schalk in Willebroek geen stunt versus de Europese clubkampioen Sopron. De Hongaarse ploeg drukte na een evenwichtige eerste helft door naar afgetekende winst: 62-91.

Kangoeroes Mechelen miste met de Poolse Amalia Rembiszewska en het Belgische talent Kyra Bruyndoncx twee belangrijke speelsters. In de eerste helft kon de Belgische kampioen met veel enthousiasme toch wedijveren met de winnaar van de Euroleague van vorig seizoen. De Française internationaal Lisa Berkani en de met driepunters uitpakkende Belgian Cat Laure Resimont zorgden na 11-10 na het eerste kwart zelfs voor een 23-22 Mechelse bonus. In de tweede periode drukte Sopron op het gaspedaal en ging het via de Servische Jelena Brooks en Dalma Czukor na 30-32 naar een 32-44 Hongaarse bonus.

Pas na meer dan vijf minuten in het derde kwart wist Kangoeroes Mechelen met een eerste field-goal in de tweede helft uit te pakken. Meer had een superieur Sopron niet nodig om via de Australische internationaal Ezi Magbegor (12 punten, 11 rebounds) verder afstand te nemen: 32-52. Bij 37-68 was de dertiger een feit en in het slotkwart toonde Kangoeroes Mechelen veel karakter maar kon het uiteraard na 53-81 en 61-86 een grote Europese nederlaag niet vermijden. Brittney Sykes tekende voor 24 punten voor Sopron. De tweede speeldag in de Euroleague brengt volgende week dinsdag 3 november een trip naar Hongarije waar DVTK Therm wacht.

Kangoeroes Mechelen-Sopron 62-91

Kwarts: 23-22, 9-22, 7-26, 23-21

Kangoeroes Mechelen: Berkani 14, Van Gils 0, Denys 8, Morrison 10, Kibedi 0, Resimont 14, De Vooght 0, Nauwelaers 1, Bertsch 15