Manchester United-aanvaller Antony dolt met hoogstandje, maar het vervolg was veel minder fraai voor de Braziliaan

Manchester United nam het op de vijfde speeldag in de Europa League op tegen Sheriff Tiraspol. Bij rust stonden de Engelsen 1-0 voor dankzij een doelpunt van Diogo Dalot. Hoogtepunt (of was het een dieptepunt?) was echter de dribbel van Antony. De Braziliaan pakte uit met een technisch hoogstandje, maar speelde de bal dan slecht in.