Red Bull Racing en autosportfederatie FIA hebben een deal gesloten over ‘de budget cap’, het team van Max Verstappen had in 2021 het budgetplafond overschreden. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf gaat het om een miljoenenboete. Daarnaast mag Red Bull ook minder tijd spenderen aan tests in de windtunnel en computersimulaties om de auto te ontwikkelen.