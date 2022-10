‘Zillion’ scoort, maar er klinken valse noten: “Personage van Dennis Black Magic is aanstekelijk, en dat is gevaarlijk”

Het gaat als een trein voor ‘Zillion’, de film. De hype werkt, tickets vliegen de deur uit. Maar er klinken valse noten. Want hoe oké is het om een Dennis Black Magic op te voeren als comic relief, terwijl diezelfde Black Magic herhaaldelijk veroordeeld is voor aanranding van minderjarigen? “Zijn personage is aanstekelijk, en dat is gevaarlijk. Er rijst een probleem als het publiek niet meer het onderscheid kan maken tussen feit en fictie.”