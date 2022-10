“Ongewoon warm voor de tijd van het jaar, 25°C valt niet uit te sluiten”

Vandaag is het ongewoon warm voor de tijd van het jaar. Op de meeste plaatsen wordt het 23 tot 24°C, al valt een zomerse 25°C niet uit te sluiten. Dat is dan dik 12 graden meer dan het langjarig gemiddelde voor eind oktober.

Op een zonnig terras zal het sowieso warmer worden dan die 25°C. Zonnecrème is niet nodig want de UV-waarde geraakt deze tijd van het jaar niet meer aan niveau 2. We zullen dus niet meer verkleuren door de zon.

Het blijft overal heel de dag droog, onweer is er dus ondanks de ongewone warmte niet te vrezen.

De wind komt nog steeds uit het zuiden en zwakt in de loop van de namiddag af van gemiddeld 3 a 4 Beaufort naar gemiddeld 1 tot 2 Beaufort.

Tijdens de nacht naar zaterdag wordt het niet kouder dan 15 tot 18°C. Dit soort nachtelijke temperaturen hebben we afgelopen zomer slechts zelden gekend.

