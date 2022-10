Nederlandse vissers redden Brit die dagen in zwembroek op boei op het Kanaal zat

Een Britse kajakker, wiens bootje was omgeslagen op het Kanaal, dankt zijn leven aan de bemanning van een Nederlandse kotter. Dagenlang had hij, enkel met een zwembroek aan, weer en wind getrotseerd op een boei op de Noordzee. Hij hield zich in leven met zeewier, krabbetjes en wat mosselen. De man was op het einde van zijn krachten toen hij werd opgemerkt door de schipper van De Madeleine uit Urk.

Het is een onwaarschijnlijk verhaal en een wonder dat hij het overleefd heeft, de 28-jarige Brit. Hij zal het wel moeten uitleggen aan de kustwacht waarom hij van Engeland naar Frankrijk wilde varen. In een kajak en enkel met een zwembroek aan. Totaal onverantwoord, zeker in deze tijd van het jaar, zeggen ervaren zeelui.

“Ik was bezig met de administratie en keek voor de zekerheid even of we niet te dichtbij een boei kwamen. En toen zag ik plots wat geks bewegen in de verte. Ik pakte een verrekijker en zag een jongeman met alleen een zwembroek aan die naar ons zwaaide. Hij was duidelijk in nood”, zegt schipper Tunis de Boer van de kotter De Madeleine aan De Telegraaf.

Normaal zouden ze daar in die buurt niet vissen, maar omdat de vangst eerder op de dag wat tegengevallen was, zochten ze betere visgronden.

De Brit zal wellicht enkele dagen op deze boei en hield zich in leven met krabbetjes, zeewier en mosselen — © T. De Boer & Zonen

Kort nadat hij de drenkeling had opgemerkt, legden ze de kotter zo dicht mogelijk bij de boei en gooiden de man een reddingsboei toe. “Met zijn laatste krachten kon hij die vastgrijpen, zodat we hem naar ons toe konden trekken.”

Pas na een paar flessen water en een Snickers kon hij eindelijk vertellen wat er gebeurd was. “Het bleek om een Engelse jongen van 28 te gaan die vanaf Dover met een kajak op weg was naar Frankrijk. Maar zijn kajak sloeg op een bepaald moment om en hij kon zich enkel nog aan een boei vastklampen, vertelde hij.”

Zwaar onderkoeld

De man vertelde daar dagenlang te hebben gezeten en overleefde op wat krabbetjes, zeewier en mosselen. “Hij oogde wel wat verward, dus we weten niet precies hoelang hij er gezeten heeft”, zegt schipper Tunis de Boer aan De Telegraaf.

De drenkeling zat vol blauwe plekken, hij zag er uitgemergeld uit en zwaar onderkoeld. Maar hij heeft zijn hachelijk avontuur wel overleefd. Dankzij de bemanning van De Madeleine.

Uiteindelijk is hij opgehaald door een helikopter van de Franse kustwacht die hem naar een ziekenhuis bracht.

“Veel praten kon hij niet, maar hij maakte wel hartjes-bewegingen toen hij in de helikopter werd gehesen om te tonen dat hij ons dankbaar was. We zijn gewoon blij dat we dat kunnen doen hebben voor die man”, zegt de schipper nog.