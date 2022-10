EUROPA LEAGUE. PSV verslaat Arsenal en Sambi Lokonga, Fenerbahçe haalt 0-3 op tegen Rennes

Met de rust in zicht zag Xavi Simons de openingstreffer nog afgekeurd worden, maar het was slechts uitstel van executie voor de Gunners. Joey Veerman (56.) brak de ban en Luuk de Jong (63.) verdubbelde niet veel later de score. Albert Sambi Lokonga speelde 56 minuten mee in het verliezende kamp. Aan de overzijde bleef Johan Bakayoko dan weer aan de bank gekluisterd.

Arsenal (12 ptn.) en PSV (10 ptn.) overwinteren. De beslissing over groepswinst valt evenwel pas op de slotspeeldag.

Op hetzelfde moment haalde Fenerbahçe een driedubbele achterstand op tegen Stade Rennes (3-3). Met Arthur Theate in de achterhoede liepen de bezoekers uit tot 0-3 na goals van Amine Gouiri (5. en 30.) en Martin Terrier (16.). De gastheer kon pas in het slot van de eerste helft milderen via Enner Valencia (42.). Miha Zajc (82.) en Emre Mor (88.), samen met Michy Batshuayi ingevallen na een uur, voltrokken in het slot een fabelachtige ommekeer.

Zowel Rennes als Fenerbahçe waren met 11 punten elk al zeker van overwintering, de strijd om de eerste plaats ligt nog over.