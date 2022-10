Jan Vertonghen is vlijmscherp voor alweer teleurstellend Anderlecht: “We maken kinderlijke fouten”

Alweer geen opkikker voor Anderlecht. Paars-wit kwam twee keer op voorsprong tegen FCSB, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een 2-2 gelijkspel in de Conference League. Jan Vertonghen zag dat het niet goed was. “We maken kinderlijke fouten”, aldus de Rode Duivel.

Vertonghen leek Anderlecht naar de overwinning te koppen, maar in het slot gaf paars-wit het alsnog uit handen. “De teleurstelling overheerst”, stelt hij. “We wilden hier winnen en een nieuwe start maken. Het was een perfecte tegenstander om vertrouwen te tanken, om onze wil op te leggen en te domineren in eigen huis. Maar dat hebben we nagelaten. Zij kwamen weinig op onze helft, buiten hun goals hadden ze niet veel. We hadden deze wedstrijd altijd winnend moeten afsluiten en na de 2-1 de match moeten controleren, maar dan gaat het mis op een spelhervatting. Met een miscommunicatie in de eerste zone. Da’s een kwestie van afspraken. Er gebeuren wissels en dan moet je de afspraken overpakken. Da’s de basis. Mentaliteit en afspraken namaken: daar begint het mee. Dat zijn kinderlijke fouten.”

“De supporters verwachten meer, iedereen verwacht meer. Van deze tegenstander moesten we thuis altijd winnen”, is Vertonghen scherp. “Het is gewoon niet goed. Zoals dit kan het niet voort. We moeten beter gaan spelen, agressiever zijn en meer als een ploeg voetballen. Dan krijg je het publiek mee, dat nu 82 minuten lang positief was ondanks de slechte resultaten.”

© BELGA

Vertonghen kwam ook nog eens terug op het vertrek van Felice Mazzu.

“Ik vond het best heftig. Ik ben hier nog niet zo lang. Felice was een heel warme man, die veel belang hechtte aan persoonlijk contact. Hij heeft snel mijn sympathie gewonnen en was geliefd binnen de spelersgroep. Maar de resultaten waren niet goed, dus met sympathie kom je blijkbaar niet ver. We moeten nu onze verantwoordelijkheid als groep nemen. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik wilde voetballen. Bij Benfica werd dat moeilijker en die doen het nu fantastisch. Ik had op mijn gemak daar van de zon kunnen genieten, maar ik heb ervoor gekozen om mezelf te blijven uitdagen en te voetballen. Maar het moet echt beter, het is niet helemaal zoals ik het mezelf had voorgesteld. Zondag Eupen, dus we moeten er weer staan.”