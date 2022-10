GP van Mexico blijft op F1-kalender tot 2025

De GP in Mexico keerde in 2015 terug op de kalender na een afwezigheid tussen 1992 en 2014. “Ik ben verheugd aan te kondigen dat de F1 de komende drie jaar in Mexico blijft”, zei F1-voorzitter en -CEO Stefano Domenicali. “De race trekt elk jaar een groot aantal gepassioneerde fans in een ongelooflijke sfeer en ik weet dat ze enthousiast zullen zijn over dit nieuws.”

Er worden van vrijdag tot en met zondag zo’n 350.000 fans verwacht in Mexico-Stad voor de GP.