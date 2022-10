Koppel verliest verlovingsring tijdens romantische fotoshoot: “Meer dan 2 uur moeten zoeken”

Om één van hun mooiste momenten in de eeuwigheid vast te leggen, kozen de Canadese Kirsten en Tory ervoor om een verlovingsshoot te doen. Net zoals op het echte moment in april ging Tory ook nu weer op één knie. De fotograaf maakte uitgebreid kiekjes terwijl het koppel nog eens enthousiast ‘ja’ zei tegen elkaar. Maar toen liep het mis. Want door al hun enthousiasme viel de ring, die iets meer waard is dan 16.000 euro, uit het verlovingsdoosje.