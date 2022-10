Koning Filip ontvangt Limburgse topsporters

Brussel

Vanmiddag zijn twee Limburgse atleten op de koffie geweest bij Koning Filip en Koningin Mathilde in het kasteel van Laken. Kajakker Artuur Peters en schutter Jessie Kaps. Voor beiden was het de tweede keer al. De Koning en de Koningin ontvingen de atleten die een medaille wonnen op een Europees of Wereldkampioenschap in een olympische of paralympische discipline en de medaillehouders van de Wereldspelen van Birmingham. Kaps en Peter pakten allebei brons op het EK.