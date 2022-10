Matthias Casse mikt op goud op Masters judo: “Het seizoen is nog niet voorbij voor ons”

Judoka Matthias Casse bereikte in 2022 twee keer het podium van een groot kampioenschap. In april won hij de zilveren medaille in de categorie tot 81 kilogram op het EK in Sofia, drie weken geleden nam de Antwerpse wereldkampioen van 2021 een zilveren medaille mee naar huis van het WK in Tasjkent.

“Het seizoen is nog niet voorbij voor ons. Het EK en WK is wel achter de rug. Twee zilveren medailles zijn mooi, maar de gouden medaille ontbreekt. Ik heb nog steeds een kans om voor goud te gaan bij de Masters aan het einde van het jaar”, zei Casse donderdag in de marge van de receptie voor Belgische topatleten in het Kasteel van Laken.

Casse startte zijn seizoen eind januari in de GP van Portugal, en staat eind december opnieuw op de tatami tijdens de Masters, enkele dagen voor kerstmis. “Over anderhalve week is er de Grand Slam in Baku, daarna de Masters. Er is nog veel werk te doen. Ik heb een paar dagen vrij”, zei de nummer twee van de wereld. “Het judoseizoen stopt niet echt, je moet het hele jaar door scherp zijn. Volgend jaar staan het EK en WK op de planning, maar we zitten midden in de olympische kwalificatieperiode. Het zal ook heel belangrijk zijn om punten te scoren voor de Olympische Spelen in Parijs.”