“Supermarkten verkopen chrysanten aan dumpingprijzen”

Bloementelers klagen over de oneerlijke concurrentie van de supermarkten. Ze verkopen chrysanten aan dumpingprijzen, waarbij de kwekerijen zich af vragen hoe de supermarkten er zelf nog winst op kunnen maken. De chrysanten zijn met Allerheiligen weer volop in. Vooral de kleinere exemplaren. De prijzen van potgrond en plastic zijn flink gestegen en ook het vervoer van de bloemen is duurder geworden. Prijzen voor een pot chrysanten van onder de 3 euro zijn eigenlijk niet leefbaar, klinkt het.