Komt er een doorbraak in moord op Maaseikse journaliste Mariëlle Raedschelders?

Maaseik

Komt er een doorbraak in het onderzoek naar de moord op journaliste Mariëlle Raedschelders uit Maaseik? Mariëlle werd dag op dag 35 jaar geleden vermoord in Brussel. Ze werd ‘s nachts vlak bij haar appartement doodgestoken op straat. Vandaag is de moord op Mariëlle een cold case. Voor het gerecht is het moordonderzoek afgesloten zonder resultaat. Journalist Kurt Wertelaers uit Opglabbeek legt zich daar niet bij neer. Zijn bureau Van Meerbeeck is een onderzoek gestart in samenwerking met de nabestaanden. Bureau Van Meerbeeck loste eerder al cold cases op die door het gerecht geklasseerd waren. Voor justitie is de moord op Mariëlle na 35 jaar verjaard. Maar voor haar familie zal de moord nooit verjaren. De nabestaanden wachten al 35 jaar op antwoorden.