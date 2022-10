De propaganda die inslaat als een bom: Kremlin omschrijft oorlog nu als “antiterreuroperatie”

De strijd rond Cherson en Bachmoet woedt in alle hevigheid, maar die voor de verovering van de Russische harten ook. Speerpunt van de propaganda uit het Kremlin is sinds dit weekend dat Oekraïne een “vuile bom” wil maken, een explosief met radioactief materiaal. Rusland valt dus niemand aan, maar verdedigt zichzelf tegen terreur, klinkt het. Zoals de VS dat deden tegen Osama bin Laden, luidt het op sociale media. De speciale militaire operatie is een antiterreuroperatie geworden. Het Kremlin hoopt zo meer armslag te krijgen.