Een buschauffeur (53) uit Houthalen-Helchteren raakte dinsdag om 9.30 uur gewond bij een ongeval in de Meerhoutstraat in Ham. Een vrachtwagen, met een volgeladen container betonafval, passeerde er de lijnbus waarna uitstekende betonijzers de voorruit van de bus beschadigden. Daarbij belandden glassplinters in het aangezicht van de vijftiger.

