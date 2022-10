Onbekenden pleegden braak op het achterraam van een huis in de Raafstraat in Zonhoven. Dat werd woensdag om 20.15 uur bij de politie gemeld. Op het eerste gezicht is er niets verdwenen. Ook op de Hulsbergweg werd ingebroken via een raam. Hier lijkt in eerste instantie evenmin iets verdwenen. Het tweede feit werd al om 19.50 uur gemeld.

