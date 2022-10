Kust

Een extra week herfstvakantie over de taalgrens resulteert in extra boekingen langs onze kust: zo’n tien procent volgens provinciebedrijf Westtoer. Ook de horecazaken plukken daar de vruchten van. “Na de coronacrisis en de energiecrisis waar we nu mee kampen, is dit een leuke extra”, klinkt het bij horeca-uitbater Dave Mares.