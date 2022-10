Genkenaar Guy Penders en Sona Em zijn opnieuw te zien in ‘The Sky Is the Limit’. — © Karel Hemerijckx

Genk

Binnenkort op Play4: het zesde seizoen van ‘The Sky Is the Limit’. Nieuw is onder anderen Looienaar Yves Maes. Genkenaar Guy Penders is dan weer een oude bekende. “Vorig seizoen was mijn moeder er nog bij”, vertelt hij, “maar vandaag moet ik helaas meedelen dat ze overleden is.”