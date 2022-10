BVAS: met verbod op ereloonsupplementen wordt rode lijn overschreden

Door in de ambulante zorg een algemeen verbod op ereloonsupplementen voor patiënten met het Omniostatuut in te stellen, overschrijdt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een rode lijn. Dat stelt BVAS, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten.

“Minister Vandenbroucke laat geen gelegenheid onbenut om het vrije initiatief van artsen te fnuiken en zijn voorkeur voor een staatsgeneeskunde uit te spreken. Vrijwel al zijn recente maatregelen komen op hetzelfde neer: het favoriseren van artsen in loondienst ten koste van zelfstandige artsen en van forfaitair betaalde artsen ten koste van artsen die hoofdzakelijk per prestatie worden vergoed. De trend naar meer ‘weigerende artsen’ heeft Vandenbroucke dus in de eerste plaats aan zichzelf te wijten”, aldus BVAS in een mededeling donderdag.

Minister Vandenbroucke zei donderdag in de Kamer dat hij het “volstrekt onaanvaardbaar” vond dat steeds meer patiënten geconfronteerd worden met supplementen bovenop het ereloon. De beslissing om de maximumtarieven van de ereloonsupplementen tijdelijk te bevriezen, werd eerder al genomen, bracht hij in herinnering. Volgens de minister is het de bedoeling om die bevriezing door te trekken en de supplementen in een volgende fase ook te laten dalen. Op langere termijn moet er volgens hem nagedacht worden over “de toekomst van het conventiesysteem”.

“Een algemeen verbod op supplementen gaat fundamenteel in tegen alle afspraken en is een verdere stap naar de afbouw van het systeem van vrije geneeskunde die BVAS niet zal dulden”, waarschuwt de organisatie. Artsen deconventioneren omdat in tal van disciplines de conventietarieven te laag zijn om kwaliteitsvolle zorg te verlenen, stelt BVAS. Andere redenen zijn volgens BVAS de te hoge afhoudingen op de honoraria die ziekenhuizen gebruiken om hun structurele onderfinanciering te compenseren. Ook het feit dat de overheid lang talmt met de terugbetaling van innoverende technieken werkt deconventie in de hand, klinkt het.

De minister wil conventietarieven opleggen aan niet-geconventioneerde artsen en ondermijnt op die manier het hele conventiesysteem, meent BVAS. BVAS blijft wel aandringen op “overleg met de minister dat hopelijk kan leiden tot een constructieve oplossing”.