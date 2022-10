Solliciteert Leandro Trossard dit weekend openlijk naar toptransfer? Ex-coach en tegenstander Graham Potter heeft serieuze boon voor Rode Duivel

Als Leandro Trossard (27) blijft scoren tegen de topclubs, dan moet er toch eens eentje toehappen? De Rode Duivel maakt nu al een hele tijd indruk bij Brighton in de Premier League. Dit weekend kijkt hij Chelsea en zijn ex-coach Graham Potter – die zot is van Trossard – in de ogen. Tijd voor een openlijke sollicitatie naar een toptransfer?