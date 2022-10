Atleet Bashir Abdi blikt vooruit: “Ik loop slechts één marathon in 2023”

Bashir Abdi, die dit jaar in iets meer dan zes maanden tijd drie marathons liep, zal in 2023 slechts in één marathon starten. Dat vertelde hij donderdag aan Belga in de marge van de ontvangst van Belgische topatleten door koning Filip en koningin Mathilde in het Kasteel van Laken.

Dit jaar liep Abdi de marathon van Rotterdam in april (4e), de marathon van Eugene op de wereldkampioenschappen atletiek in juli (3e) en de marathon van Londen begin oktober (3e). Zijn programma zal volgend jaar minder druk zijn.

“Ik rust voorlopig uit”, vertelde de bronzenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen van Tokio. “Volgend jaar zal ik minder marathons lopen dan dit jaar, ik zal er maar één lopen. Ik weet niet waar en wanneer, maar het wordt Londen, Tokio of Rotterdam.”

Het was voor de 33-jarige Abdi - door zijn glansrijke prestaties in het verleden - niet de eerste keer dat hij zich mocht melden op het Kasteel van Laken. “Het is altijd leuk om hier te komen, om de koning en koningin maar ook de andere atleten van Team Belgium te ontmoeten, en om onze medailles te vergelijken. Het is altijd een speciaal moment. We maken allemaal deel uit van Team Belgium, maar we zien elkaar niet tijdens het jaar. Hier hebben we de gelegenheid elkaar te ontmoeten en te feliciteren.”