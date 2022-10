Opnieuw overleg over mogelijke Antwerpse Boekenbeurs in 2023

Er wordt opnieuw “constructief” gepraat tussen uitgeverijen en boekhandels over de organisatie van een nieuwe Antwerpse Boekenbeurs in 2023. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) wil op dit moment weinig kwijt over de zaak, “maar heeft vertrouwen in een goede afloop”.

De traditionele Boekenbeurs in Antwerpen vond voor het laatst plaats in 2019 en lokte toen ruim 123.000 bezoekers. In 2020 kon de beurs niet doorgaan door de coronacrisis, vorig jaar ging organisator Boek.be failliet. Daarmee kwam een einde aan een jaarlijkse traditie van ruim 80 jaar.

Uit de as van de beurs herrees in Antwerpen “LEES! Het Boekenfestival”, dat vorig jaar 24.000 bezoekers over de vloer kreeg. Maar een tweede editie kwam er dit jaar niet. Als reden verwees beursorganisator Easyfairs onder meer naar de “verdeeldheid in het boekenvak”. Er zou vooral onenigheid zijn geweest tussen een aantal grote uitgeverijen enerzijds en kleinere uitgeverijen, boekhandels, enz... anderzijds. Volgens minister Jambon kozen enkele uitgevers ervoor hun focus onder meer te leggen op Boektopia in Kortrijk in plaats van op een gezamenlijk initiatief.

Het BoekenOverleg, het overkoepelende platform voor alle actoren uit het boekenvak, zit intussen wel opnieuw rond de tafel met als doel een nieuwe Antwerpse Boekenbeurs in 2023. “Er is inderdaad bereidheid om komaf te maken met de spanningen tussen boekhandels en uitgeverijen en naar oplossingen te zoeken”, bevestigt Jos Baeckens, voorzitter van Boekhandels Vlaanderen, die deel uitmaakt van BoekenOverleg.

Obstakels

“De overgrote meerderheid aan tafel is voorstander van een nieuwe Boekenbeurs in de herfstvakantie, in Antwerpen”, gaat Baeckens verder. Maar daarvoor moet nog een aantal obstakels worden overwonnen. De grootste uitgevers hebben namelijk het bedrijf Boektopia opgericht, dat de komende jaren nog een contract heeft lopen met de stad Kortrijk voor een beurs tijdens de herfstvakantie in Kortrijk Xpo. Er zal volgens Baeckens dus nog stevig onderhandeld moeten worden de komend maanden.

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) kreeg donderdagochtend in het Vlaams Parlement vragen over de toekomst van een Vlaams boekenfestival, maar liet niet in zijn kaarten kijken. “Ik kan alleen zeggen dat ik heel veel vertrouwen heb in een goede afloop”, aldus Jambon.