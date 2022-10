Zondag bijzondere gast in ‘The Voice van Vlaanderen’

Nog één week en The Voice van Vlaanderen schakelt een versnelling hoger. Dit weekend staan eerst de allerlaatste blind auditions gepland, met nog enkele opmerkelijke optredens.

Op vrijdag breekt een speciaal moment aan voor coach Mathieu. Een van zijn eigen nummers, Denk Maar Niet aan Morgen, wordt door kandidaat Robbe (21, uit Rijmenam) in een eigenwijs Engelstalig jasje gestoken. “Ik ben van mijn melk”, klinkt het.

Zondag neemt Joost Zweegers van Novastar, plaats op het podium. Zonder dat de coaches het weten, doet hij zich voor als kandidaat. “Ik heb op alle mogelijke plekken gestaan. Maar wat ik nog nooit deed, is zingen voor mensen die met hun rug naar me toe gedraaid zitten. Nu ik hier zit, voel ik me echt een kandidaat”, lacht Joost.

‘The Voice van Vlaanderen’, VTM, 20.40u