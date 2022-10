Sint-Martinusscholen uit Herk-de-Stad nemen deel aan de Steel Warriors

Begin oktober vond bij staalreus ArcelorMittal de kick-off plaats van de wedstrijd ‘Steel Warriors’. De Belgische beroepsvereniging van de metaalhandel Belmetal wil met deze wedstrijd de metaalsector meer bekendmaken bij 16-, 17-jarigen en hen warm maken voor een job in de metaalindustrie.

De Sint-Martinusscholen is de enige Limburgse onderwijsinstelling die deelneemt aan deze eerste editie van Steel Warriors. De opdracht voor de deelnemers bestaat erin een constructie in staal te maken die mooi en functioneel is. Bovendien moet de constructie duurzaam zijn en bij voorkeur milieu- en mobiliteitsvriendelijk. Technieken als lassen, plooien en snijden van metaal moeten erbij toegepast worden. De vijfdejaars Lassen–constructie hebben intussen op papier al een tof concept uitgewerkt waar de medeleerlingen ook plezier aan gaan beleven.