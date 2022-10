Josefien Martens en Arwen Vanhollebeke winnen flitsverhalenwedstrijd Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad

Ruim tweehonderd inzendingen werden naarstig becommentarieerd en beoordeeld door vijf voormalige leerkrachten van de scholengemeenschap. Josefien Martens uit het vierde jaar natuurwetenschappen kwam als winnaar van de tweede graad uit de bus. Zij schreef een flitsverhaal met de titel ‘Dromen’. Zo’n stil meisje, ze zat altijd in een andere realiteit. Wat is er toch met haar? Ze moest een formulier invullen. Er stond: ‘Wat is jouw droom?’ Ze vulde met een blauwe bijna lege balpen één woord in. Dromen. Het blad was zo leeg. Leeg zodat het leeg leek, leeg zoals ze wou lijken, leeg zoals ze geworden was. Een optische illusie. Ze hield zo veel van dromen, dat het tijd was om te gaan dromen. Ze zou schijnen zoals de zon in de hemel en niet zoals een witte wolk gevuld met hagel die het niet meer kon dragen. Liene Herbots (derde jaar moderne talen) en Annelien Dekeyser (vierde jaar Latijn) werden respectievelijk tweede en derde. In de derde graad viel Arwen Vanhollebeke uit het zesde jaar wetenschappen-wiskunde in de prijzen met haar verhaal ‘Het porselein brak’. Kling klets bam. Op de grond. Daar ligt de porseleinen vaas van oma in stukken vaneen. Ik ben verbouwereerd, weet niet wat te doen. Een vage schittering trekt mijn aandacht. Ik wend mijn blik naar de onbekende glinstering. Het zijn vijf smaragdgroene edelstenen, die hun kenmerkende kleur weerkaatsen naar alles wat deze maar kan aanschouwen. De bodem van de vaas was vals! Al die tijd hadden we de levensreddende behandeling van papa gewoon kunnen betalen! Tranen beginnen zich te vormen in mijn ogen. Plots komt mama binnen. Ze versteent. Haar blik vertelt me alles. Mama wist hiervan. Laura Saerens (zesde jaar Latijn-wetenschappen) en Bianca Dochita (vijfde jaar wetenschappen-wiskunde) kregen zilver en brons toebedeeld. De zes laureaten kregen een prijs die hen zeker heel wat leesplezier zal bezorgen.