Jongeren maken Landscape Air Art in talentenatelier in Genk

Vorig weekend zijn de eerste talentenateliers gestart in Genk. Yadelim Plus heeft het project van talentenateliers ontwikkeld dankzij het burgerbudget van de stad Genk. Jongeren maakten Landscape Air Art in het eerste atelier.

Landscape Air is kunst waarbij de natuur gebruikt wordt als basis. Je kan de figuren herkennen, maar door de jongeren creëerden toch hele nieuwe kunstwerken. Gevoelens beïnvloeden onze kleurkeuzes, zo blijkt. Hoe meer we bedroefd en gestresst zijn, hoe meer we donkere tinten kiezen. Eerst wandelden de jongeren rond de Molenvijver om een mooie natuurfoto te maken. De begeleiders printten de foto’s uit zodat ze het makkelijk konden tekenen op transparant papier en later op karton. Tot slot konden ze uit verschillende eetwaren kiezen. De eetwaren zorgden voor verschillende kleuren. Sommigen gebruikten linzen, anderen kozen voor geraspte kokos of zelfs rijst. Niet alleen de kleuren, maar ook de geuren waren fantastisch.Jongeren kunnen zich inschrijven bij de talentenateliers via sociale media.