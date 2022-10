Rupsje schiet stotterende kleuters ter hulp in prentenboek van psychiater Kaat: “Het probleem negeren, helpt niet”

In “Help, mijn woorden blijven steken” moet Rupsje iets zeggen in het kringgesprek op school. Maar dat lukt niet zo goed. De druk die ze voelt doet haar nog meer haperen. Tot ze tips krijgt van haar dierenvriendjes en het de volgende keer beter lukt. Het stotteren is niet helemaal weg maar als Rupsje leert aanvaarden wie ze is, ontpopt ze zich alsnog tot een prachtige vlinder.

“Het boek is in de eerste plaats bedoeld als prettig lezend verhaal voor jonge kinderen vanaf 5 jaar. De tekeningen zijn van mijn vriendin en beeldleerkracht Sylvia Van den Brande”, zegt Kaat Ponnet. “Maar je kan er als ouder, leerkracht van de lagere school of therapeut ook mee aan de slag om stotteren bespreekbaar te maken voor jonge kinderen. Net zoals met andere zaken waar kinderen last van hebben, heeft het geen zin om weg te kijken van het probleem.” (lees verder onder foto)

Rupsje stottert zelf maar wordt geholpen door haar dieren vriendjes — © if

1 op 20 kleuters heeft last van stotteren. “Bij een groot aantal gaat dat vanzelf voorbij”, zegt stottertherapeut Caroline Moerenhout. “Maar als dat niet is gebeurd na enkele maanden, is het beter er een specialist bij te halen die het verloop kan opvolgen. Hoe vroeger het stotteren wordt behandeld, hoe groter de kans dat het kind er na het zesde levensjaar minder hinder van zal ondervinden. Te lang wachten zorgt ervoor dat het kind meer spanningen of socio-emotionele problemen ontwikkelt , zich verzet tegen het stotteren of zijn toevlucht neemt tot trucjes.”

INFO: “Help, mijn woorden blijven steken” is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar en kan worden besteld op de website van Kaat Ponnet, prijs: 17,50 euro. Meer info over stotteren bij kleuters via vzw Best