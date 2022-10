Miss Universe voor 20 miljoen gekocht door Thaise zakenvrouw, maar wie is Anne Jakrajutatip?

De 43-jarige Jakkapong ‘Anne’ Jakrajutatip heeft 20 miljoen dollar neergeteld voor het bedrijf achter Miss Universe. Daarmee staat de beroemde Thaise als eerste vrouw aan het hoofd van de organisatie. Dat ze zelf ook transpersoon is, kan veel betekenen voor de toekomst van de schoonheidswedstrijd die ooit nog in handen was van Donald Trump. “Het is tijd voor een evolutie.”

“Ik zou graag willen deelnemen aan een internationale schoonheidswedstrijd. Er zijn er waar ik kans maak. Misschien allemaal, behalve de Miss Universe-verkiezing dan.” Dat was het antwoord van Jakrajutatip op de vraag welke dromen ze heeft, tijdens een interview met Elite Plus Magazine over het ondernemerschap. Exact een jaar later neemt ze niet deel aan Miss Universe, maar staat ze wel aan het hoofd van de hele boîte. Dat is even historisch als veelbelovend. Want met Jakrajutatip komt de organisatie van ’s werelds grootste schoonheidswedstrijd voor het eerst in de handen terecht van een vrouw. En tegelijkertijd ook in die van een boegbeeld van de lgbtq+-beweging.

Video’s verhuren

Jakrajutatip groeide op als zoon in een traditioneel Chinees gezin dat verhuisde naar Thailand om geld te verdienen. Werken om te leven, dat was het mantra. Voor de enige zoon van het gezin lagen de verwachtingen hoog. Verwachtingen die niet strookten met de gevoelens van de jongen die zich meer een meisje voelde. Om aan dat juk te ontsnappen, trok Jakrajutatip naar Australië. Om te studeren aan de universiteit van Sydney en er “aan zelfontplooiing te doen”, zo zou ze het later omschrijven.

Ze keerde terug naar Thailand met een diploma internationale betrekkingen. Om haar ouders niet teleur te stellen, stapte ze alsnog mee in de familiezaak: een videotheek. Ze zou zich opnieuw als de ideale zoon gaan gedragen. Een voornemen dat gedoemd was om te mislukken. Haar officiële coming-out op haar 35ste leidde uiteindelijk tot een (tijdelijke) breuk met haar ouders.

Geen rich girl

Jakrajutatip heeft altijd oog gehad voor innovatie. Zo zag ze tijdens haar jonge jaren dat door de opkomst van het internet steeds minder video’s werden verhuurd. “Ik zag hoe snel alles veranderde en ik begreep dat ook wij moesten veranderen om vooruit te geraken.” En dus besloot Jakrajutatip een nieuw bedrijf op te richten met haar zus, zowat de enige persoon in de familie die ook begrip had voor die andere persoonlijke crisis. Met JKN focusten de zussen zich op het distribueren van buitenlandse films en tv-shows. Met succes, want JKN slaagde er snel in om exclusieve licenties binnen te halen en producties uit te zenden van onder meer Disney en nieuwszender CNBC. De eerste 10 miljoen baht kwam er door Walking with dinosaurs, vertelt ze aan Elite Plus Magazine.

Vandaag is het mediabedrijf veel meer dan enkel distributeur. De JKN Global Group huist zo’n vijftien bedrijven, heeft eigen tv-kanalen en is 2,71 miljard baht waard. De twee zussen zijn miljardair, maar het is Anne die het bedrijf leidt. Haar vermogen wordt geschat op 170 miljoen dollar. In 2019 werd ze uitgeroepen tot Aziatische Mediavrouw van het Jaar, maar nog meer dan dat is ze een belangrijk voorvechter van gelijke rechten voor transpersonen. Ze richtte Life Inspired For Transsexuals Foundation (LIFT) op en zelf is ze ook heel open over haar operaties. “Don’t call me a rich girl. Call me a Thai trans woman Billionaire”, staat op Instagram. Ofwel: ze is meer dan een rijk meisje, ze is een trans miljardair.

Naast zakenvrouw en boegbeeld van de transgender community, is Jakrajutatip ook moeder. Net voor haar finale transitie van man naar vrouw, liet ze sperma bewaren. Ze vond een eiceldonor bij een Duitse vrouw en daaruit werd in 2019 haar zoon Andrew geboren in de Verenigde Staten. In 2020 volgde dochter Angelica. “Moeder zijn heeft mijn leven drastisch veranderd. Ik heb voor mijn kinderen een thuis gebouwd, een plek om op te bouwen en om nieuwe dromen te realiseren.”

Moderne Miss Universe

Miss Universe worden was misschien ooit een droom, maar nu ze zelf aan het hoofd staat van de organisatie, heeft Jakrajutatip een andere missie: de schoonheidswedstrijd naar een nieuw en modern tijdperk tillen. Dat betekent niet dat de glans en glitter zal verdwijnen, eerder uitbreiden. Zo is de kans reëel dat Jakrajutatip er straks eigenhandig voor zorgt dat ook moeders, oudere vrouwen en transpersonen zullen mogen deelnemen én kunnen winnen. Ook wil ze alle mogelijkheden op het gebied van merchandising verkennen, zo zei ze op de persconferentie. Denk aan cosmetica, mode en zelfs voedingssupplementen. Ze hoopt ook het beeld van haar land in de wereld te versterken en nog meer toeristen aan te trekken. “We willen niet alleen de erfenis voortzetten door een platform te bieden aan gepassioneerde individuen met verschillende achtergronden, culturen en tradities, maar ook door het merk te laten evolueren voor de volgende generatie.”