Schrijf je NU in voor De Grote Limburgse Popquiz

U bent het type dat aan de toog altijd allerlei muziekweetjes zit te lallen? Dan moeten we u hebben, want op 11 november doen we eindelijk nog eens De Grote Limburgse Muziekquiz. Live uiteraard.

Eindelijk nog eens, want het is al even geleden dat uw krant daarmee uitpakte, toen samen met de Provincie Limburg. Wie erbij was, herinnert zich wellicht nog de opzet: acht ronden met pittige en minder pittige vragen over de Limburgse muziekgeschiedenis in combinatie met een liveband op het podium en Stijn Meuris als presentator.

Of waren het nu meer dan acht rondes? Soit. Anno 2022 is de brulboei uit Kermt opnieuw van de partij als quizmaster. Er zijn net als toen weer eh… acht rondjes met leuke en minder leuke - want moeilijke - vragen. Alle mogelijke genres komen daarbij aan bod, van Maaslandse hardcore en vette hiphop uit Lummen tot Jommekesjazz met chips uit Beringen.

Deze editie werken we met andere partners samen: Stad Hasselt doet een stevige duit en homp werk in het zakje en ook Cultuurcentrum Hasselt zit aan boord. Het is ook in ccHa te doen deze keer. Én er is opnieuw een liveband van de partij die u niet alleen zal entertainen met de beste Limburgse muziek, maar ook ingeschakeld zal worden bij de vragen. Die band bestaat uit geroutineerde vakbroeders en -zussen: Fabio Canini op gitaar (Sloper), Marijke Hulsmans op zang (Along Comes Mary), Alano Gruarin (KommilFoo, zichzelf als jazzpianist), Lesley Troquet op bas (Arsenal, Bed Rugs) en drummer Davy Deckmijn (Zornik).

U bent op 11 november welkom vanaf 20 uur in ploegen van maximaal vier personen. Om deel te nemen, moet u zich inschrijven. Dat kan via de website van Cultuurcentrum Hasselt. Inschrijven per team kost 20 euro. Opgelet: vol is vol, dus treuzel niet.

Wat schuift dat? Wel, we hebben een fraai prijzenpakket samengesteld. Boeken, albums (beloofd: geen Niels Destadsbader), festivaltickets, platenbonnen van Gigaswing… Enfin, te veel om hier allemaal op te noemen: u zal moeten meedoen.

Inschrijven: www.ccha.be