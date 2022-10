Beringse vader en zoon veroordeeld voor verkoop cannabis en cocaïne

Een 45-jarige Beringenaar en zijn zoon van 23 zijn donderdag in de Hasseltse rechtbank veroordeeld voor de handel in drugs. De rijbewijsloze vader was de dealer en zijn zoon deed dienst als chauffeur. Het komt ze respectievelijk op 18 maanden cel met uitstel en 100 uur werkstraf te staan.

Eind juni dit jaar rolde de politie het familiebedrijfje op. Bij een verkeerscontrole in Beringen bleek de veertiger in het bezit te zijn van 23 pakjes cocaïne, joints, cash en drie gsm’s. De man hield de lippen stijf op elkaar en beriep zich op zijn zwijgrecht. Nadat de politie hem confronteerde met de bezwarende berichten in zijn gsm kon de Beringenaar geen kant meer uit. “Ik verkoop om mijn eigen gebruik te bekostigen.” De inspecteurs legden zijn zoon eveneens op de rooster. Hij nam de rol van chauffeur op zich, maar verklaarde niets van de drugshandel af te wezen. “Totaal ongeloofwaardig”, aldus het vonnis. Meerdere afnemers verklaarden dat de jongeman wel degelijk zag hoe zijn vader de drugs verkocht. De veertiger zat in tijdje in de gevangenis en krijgt nu 18 maanden straf met uitstel. Om van het uitstel te kunnen genieten, moet hij zich laten begeleiden voor zijn verslaving en het drugsmilieu vermijden. Een effectieve boete van 3.200 euro is zijn deel. Zoonlief moet een werkstraf van 100 uur voltooien. Als hij daar niet in slaagt, vliegt de jongeman alsnog voor acht maanden achter de tralies.