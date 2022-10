Regering en milieubewegingen hebben akkoord over aanpak PFAS rond Oosterweel

De Vlaamse regering, milieu-organisaties Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu en de gemeente Zwijndrecht hebben een akkoord over de aanpak van de PFAS-vervuiling rond de Oosterweelwerf. Dat bevestigt een van de betrokken organisaties. Het akkoord staat donderdag op de agenda van de gemeenteraad in Zwijndrecht en vrijdag op die van de ministerraad.

De Vlaamse regering zit al enkele maanden met de gemeente en de organisaties rond de tafel in een poging om de juridische geschillen rond de werf te laten ophouden. Twee van de drie leden van de zogenaamde PFAS-coalitie, die aan de basis lag van de juridische procedures, hebben de gesprekken echter verlaten. Grondrecht en Greenpeace vielen onder meer over een vertrouwelijkheidsclausule. Ook activist Thomas Goorden stapte uit de onderhandeling, omdat hij, net als Grondrecht, geen financiële steun kreeg.

De gesprekken werden daarna voortgezet met een zogenaamde coalition of the willing. Daartoe behoren de gemeente Zwijndrecht, burgerbeweging Zwijndrecht Gezond, Natuurpunt, Lantis en Bond Beter Leefmilieu. De gemeente stemt donderdagavond over het akkoord, bevestigt burgemeester André Van de Vyver.