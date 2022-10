Kwartet krijg straffen met uitstel voor illegale wapenhandel in Lommel

Drie Lommelaars zijn donderdag in de rechtbank tot 15 maanden cel met volledig uitstel veroordeeld voor wapenhandel. Een 44-jarige uit Leopoldsburg kreeg 20 maanden cel voorwaardelijk. Het kwartet bracht 18 wapens in omloop die een Lommelaar bij renovatiewerken zou gevonden hebben.

De bal ging aan het rollen nadat een 42-jarige uit Lommel kluste aan zijn huis. Daarbij stootte hij op de wapens. Hoe en wanneer ze daar geraakt zijn, blijft onduidelijk. Er zat onder meer een machinepistool bij. Koper van dienst was de man uit Leopoldsburg. Iemand met een lijvig strafblad, wat hem bijgevolg vijf maanden cel extra opleverde in vergelijking met zijn kompanen. Omdat hij niet over voldoende cash beschikte, klopte de man aan bij een Lommels koppel. Dat koppel zou eerder bij hem een wapen gekocht hebben nadat het twee homejackings meemaakte. Alleen kregen ze uitstel van straf. Voor de man uit Leopoldsburg zijn meerdere voorwaarden aan verbonden. Zo moet hij zich laten behandelen voor zijn drugsprobleem en een job zoeken. Daarnaast kreeg elk van de vier een boete van 1.600 euro, waarvan de helft effectief. De rechter verklaarde tot slot de 29.000 euro verbeurd die de vinder aan de wapenverkoop dacht over te houden.