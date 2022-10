Annemiek van Vleuten ziet door bergen en tijdrit in 2023 kans voor nieuwe Tourzege: “Parcours is een beetje gefinetuned”

“Het is voor het aanzien van de koers belangrijk om een finish te hebben op een berg van een bepaalde statuur”, zei Van Vleuten over de Tourmalet in de Pyreneeën. Anders dan de afgelopen editie is er volgend jaar een individuele tijdrit, in de achtste en laatste etappe over 22 kilometer met start en finish in Pau. “Dit jaar hadden we een geweldig begin gemaakt met de Tour voor vrouwen. Voor de komende editie is het parcours een beetje ‘gefinetuned’ en ik denk dat ze dat goed hebben gedaan.”

Het wordt het tweede jaar dat de Tour voor vrouwen door organisator ASO aansluitend aan de mannen-Tour wordt gehouden. Van Vleuten noemde de overwinning van de afgelopen editie “de mooiste en beste prestatie” van haar carrière. “Ik merkte dat er veel mensen naar hadden gekeken. Naast wielerliefhebbers ook mensen die dat niet zijn. Dat was ik niet gewend. Dat maakte me supertrots.”