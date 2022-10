Onze tv-tips: een gewonde soldaat, een clown en een kennisquiz

The Beguiled

Canvas, vr, 22.10u

Vijf jaar geleden zorgde regisseur Sofia Coppola voor een sterke thriller waarin ze Colin Farrell optimaal liet schitteren. Hij kruipt in de huid van John Mcburney, een gewonde soldaat tijdens de Amerikaanse burgeroorlog die terecht komt in een meisjesinternaat in het zuiden. Terwijl hij herstelt van zijn verwondingen vallen de eenzame vrouwen voor zijn charmes.

It: Chapter Two

Play4, vr, 20.35u

Meer dan een kwarteeuw na hun spannende aanvaring met de moordlustige clown Pennywise is de loser club volwassen geworden en inmiddels verhuisd. Maar wanneer de moorden opnieuw beginnen, keren ze toch terug naar Derry. Bekende namen als Jessica Chastain en James McAvoy jagen ons de stuipen op het lijf in deze horrorfilm die bijzonder populair was in 2019.

2 voor 12

NPO2, vr, 20.25u

Deze quiz is al een halve eeuw oud maar is de laatste jaren in Nederland nog populairder geworden. Elke vrijdag kijken bijna 1,5 miljoen kijkers naar deze spijkerharde kennisquiz. Wie fan is van moeilijke vragen en een bijzonder uitgekiend spelletje dat nooit doet vervelen, is hier aan het juiste adres. Astrid Joosten zorgt al 30 jaar voor een piekfijne presentatie. (tove)