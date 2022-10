Zware vertraging voor werken aan Kempische Brug, maar er is ook goed nieuws

De werken aan de tweede brug over het Albertkanaal in Hasselt lopen opnieuw vertraging op. “Op deze manier zal de brug, volgens de nieuwe planning, openen op 18 en 19 november”, zegt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg. Met de eerder opgelopen vertraging loopt dit op tot 5 weken.

Op de drukste verkeersas in de provincie doet elke dag vertraging pijn. In juni startte De Vlaamse waterweg met de verhoging van beide bruggen, die aanvankelijk midden september, voor Hasselt-kermis zouden afgewerkt zijn. De eerste brug werd geopend op 10 september, maar toen moest men nog aan brug 2 beginnen om ook onder die brug een vrije doorvaarhoogte van 9,10 meter te krijgen.

Genkersteenweg

Omdat de werken aan de brug flink vertraging oplopen, blijft ook de bypass naar de Genkersteenweg dicht en zal het verkeer, komende vanuit Zonhoven, ook nog minstens drie weken langer de linksafslaande beweging niet kunnen maken. Eerst werd gemikt op de start van de Herfstvakantie, maar dat lukt dus niet.

Pijplijn

“De werken lopen echter vertraging op door de aanwezigheid van een leiding onder beheer van Petrochemical Pipeline Services B.V. onder de brughelling”, legt Liliane Stinissen uit. “Rond deze leiding moet met de nodige omzichtigheid gewerkt worden. Daarom wordt een beschermingsconstructie geplaatst zodat deze leiding niet extra belast wordt door de ophoging van de brugoprit. Hiervoor moeten diverse metingen uitgevoerd worden in overleg met de nutsmaatschappij zodat de werken goed en veilig kunnen uitgevoerd worden. De samenwerking verloopt vlot maar door de complexiteit nemen deze werken meer tijd in beslag dan verwacht. De aannemer engageert zich om met maximale bezetting te werken ook tijdens de herfstvakantie. Hij wordt echter ook geconfronteerd met leveringsproblemen van materialen. Veel leveranciers hebben tijdens de herfstvakantie ook een week vrij waardoor bepaalde materialen niet meteen kunnen geleverd worden. Deze factoren hebben een impact op de timing van de werken.

Het weer

“Oorspronkelijk was voorzien dat het verkeer tegen het einde van de herfstvakantie over de verhoogde brug kant Godsheide zou kunnen rijden. De aannemer zet alles op alles om de brug toch zo snel mogelijk te kunnen openstellen. Als het weer mee wil, zal de tweede brughelft volledig opengesteld worden voor het gemotoriseerd verkeer omstreeks 18-19 november. Aansluitend wordt de fietspaden nog verder afgewerkt.”

Dat moet tegen eind dit jaar rond zijn. Goed nieuws is dat aan beide fietslussen doorlopende afsluitingen voorzien worden. En er is nog meer goed nieuws, want de Tuikabelbrug in Godsheide zal, als het enigszins mooi weer blijft, op 4 november openen.”

Dirk JACOBS