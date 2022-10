Ann Wauters presenteert The Game of Life en staat open voor tweede coachseizoen in de WNBA

Ann Wauters presenteerde haar eerste boek: The Game of Life. In de marge gaf ze tevens mee dat ze openstaat voor een tweede seizoen als assistent-coach van Chicago Sky in de WNBA.

In The game of life vertrekt Ann Wauters vanuit dat eindpunt om alle waarden en troeven onder de loep te nemen die het basketbal haar heeft bijgebracht. Het verlegen meisje uit het Waasland groeide uit tot een internationaal gewaardeerde sportpersoonlijkheid die het intussen tot assistent-coach in de WNBA heeft geschopt. Dankzij haar eigen veerkracht, lef en flexibiliteit. Dankzij de feedback, het vertrouwen en de verantwoordelijkheden die met teamwork gepaard gaan. En dankzij de steun en de mentale rust die haar gezin haar biedt.

Al die ervaring deelt Ann Wauters in dit boek. The game of Life geeft een inkijk in haar eigen succesvolle loopbaan en inspireert al wie een droom najaagt: persoonlijk of als team, in de sport en op de werkvloer.