Ysaline Bonaventure duikt top honderd binnen na kwartfinaleplaats in Poitiers

In de tweede ronde haalde onze landgenote het in drie sets van de Française Chloé Paquet (WTA 113) : 7-6 (7/3), 6-7 (8/10) en 6-4 na 2 uur en 29 minuten. In de tweede set had Bonaventure vier matchballen gekregen, maar die kon ze niet verzilveren. Bij de laatste acht neemt ze het eerstdaags op tegen de winnares van het duel tussen de Britse Katie Boulter (WTA 135) en de Française Océane Dodin (WTA 95/N.7).

Dankzij de zege komt de 28-jarige Bonaventure volgende week maandag voor het eerst in haar carrière de top honderd van het vrouwentennis binnen. Eind vorig seizoen stond ze op de 228ste plaats, haar huidige ranking is haar hoogste ooit.

Dinsdag al had Bonaventure zich aan de zijde van de Nederlandse Lesley Pattinama Kerkhove ook geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel. Daarin wacht de Britse tandem Freya Christie en Ali Collins, de vierde reekshoofden.