Belgische waarzegger (65) in Ierland vermoord, verdachte was al bekend bij politie voor doodsbedreigingen

De Belgische waarzegger Stefan Nivelles-Posschier is in zijn woning in het Ierse Rattin, zo’n 30 km ten westen van Dublin, vermoord teruggevonden door de politie. Die werd verwittigd door familieleden van de vermoedelijke dader. De verdachte was op borg vrijgelaten na doodsbedreigingen.

“De omstandigheden, die leidden tot de brutale dood van Stefan Nivelles- Posschier, zijn nog verre van duidelijk, ook al verleent de aangehouden verdachte zijn volle medewerking aan het onderzoek”, laat een woordvoerder van de Garda, de nationale politie van Ierland, weten. “Al wie de voorbije dagen op een of andere manier, ook langs sociale media, contact heeft gehad met Stefan Nivelles-Posschier, wordt verzocht contact op te nemen met de speurders.”

Bij familie opgebiecht

De tragische dood van Stefan Nivelles-Posschier werd dinsdagavond door de Ierse politie ontdekt nadat de vermoedelijke moordenaar familieleden had verteld wat hij enkele uren voordien had gedaan. In de tuin van de cottage van onze landgenoot in Rattin vonden de Ierse speurders het lichaam van het slachtoffer, gewikkeld in een tentzeil. De dader had klaarblijkelijk geprobeerd om het lichaam te begraven, maar is daarmee gestopt en vervolgens naar zijn familie in het zuidoosten van Ierland gevlucht. Volgens de eerste vaststellingen werd de Belgische waarzegger en zelfverklaarde genezer met meerdere messteken omgebracht.

Wat de reden was voor de brutale aanval op het slachtoffer, willen de Ierse speurders vooralsnog niet kwijt. Ontstond er ruzie tussen Stefan Nivelles-Posschier en zijn belager? En zo ja, om welke reden? De onderzoekers willen ook niet meer details kwijt over de volledige resultaten van de autopsie. Zij houden het voorlopig bij verscheidene messteken, wellicht om de verklaringen van de verdachte te toetsen aan de vaststellingen van de wetsdokter.

Ook al vrouw bedreigd

Stefan Nivelles-Posschier trok een twintigtal jaar geleden naar Ierland, eerst naar Dublin, later naar Rattin. Daar genoot de man een opperbeste reputatie, niet alleen als mens, maar ook als de waarzegger, tarotkaartlezer, helderziende en sjamanistische genezer waarmee hij aan de kost kwam. In die hoedanigheid schuimde hij al die jaren verscheidene Ierse steden en dorpen af. Leverde hem dat vijanden op, die hem naar het leven stonden? De politie schuift die hypothese voorlopig in elk geval niet terzijde.

De hoofdverdachte kende onze landgenoot in elk geval, dat heeft hij zelf aan de politie verklaard. De man is bovendien geen onbekende voor het gerecht. Op het ogenblik dat hij vermoedelijk Stefan ‘De Guylian’, de artiestennaam van het slachtoffer, neerstak, was hij op borgtocht vrijgelaten nadat hij een vrouw met de dood had bedreigd.