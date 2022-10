Maandag 31 oktober breekt de griezeligste dag van het jaar weer aan: jong en oud maken zich op voor Halloween. De allerkleinsten mogen zelfs verkleed naar school. Maar wat als je geen inspiratie hebt en niet bepaald een vaste hand om je kroost te schminken in een lief spookje of pompoen? Kindergrime-artiest Babs Vandervoort van make-upwinkel Roos met witte stippen in Geel deelt tips voor makkelijke en mooie looks.