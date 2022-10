In het meest waarschijnlijke scenario zal het gebruik van steenkool binnen de twee jaar pieken en daarna snel terugvallen (foto: steenkoolmijn in het Chinese Changzhi). — © reuters

De oorlog in Oekraïne kan vanaf 2025 leiden tot een historisch keerpunt op de wereldwijde energiemarkt, voorspelt het Internationaal Energie Agentschap. Voor elk van de fossiele ­brandstoffen is op korte termijn een piek of een plateau in zicht. Rusland is de grote verliezer.