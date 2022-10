Na tien jaar weer bedrijvigheid in oude Aldi in Overpelt: Ziyad opent er Turkse supermarkt

Na bijna tien jaar leegstand is er weer bedrijvigheid in de oude Aldi in Overpelt. Recent opende de Turkse supermarkt Median Market in het pand. Zaakvoerder Ziyad Kessür leerde de stiel in Dortmund (Duitsland).

In het verleden werden al meerdere bestemmingen voorgesteld voor het pand, bekend als de oude Aldi in Overpelt, maar die stuitten altijd op een njet. Nu is er na bijna tien jaar wel weer bedrijvigheid. Ziyad Kessür opende er de Turkse supermarkt Median Market. Die runt hij samen met zijn neef Muharrem Fansa, die de slagerij open houdt. In de winkel kan je uitsluitend terecht voor voedingswaren en fruit, zowel Turkse als Belgische specialiteiten.

Qua inrichting was zowat alles aanwezig om de supermarkt te openen. “De slagerij is de locatie van de vroegere budget Slager bij de Aldi”, zegt Ziyad. “Dat zie je nog terug in de indeling van de winkelruimte.” Op termijn voorziet Ziyad nog een uitbreiding van zijn supermarkt met een bakkerij. “De ruimte is er, we wachten nog op de inrichting”, aldus de zaakvoerder. “Voorlopig bedienen we ons van Turks brood en specialiteiten via een collega-bakker.”(path)

Praktische info:

Burgemeester Missottenstraat 1, 3900 Pelt

www.meydan-market.be - 011/18.58.78:

Openingsuren: op weekdagen van 8.30 uur tot 19.30 uur en op zondag van 12 tot 17 uur