Activisten proberen ‘Meisje met de Parel’ te bekladden in Nederland: drie aanhoudingen, schilderij niet beschadigd

In het Mauritshuis in Den Haag zijn donderdag drie mensen aangehouden, nadat zij probeerden het bekende schilderij Meisje met de Parel te bekladden. De politie meldt dat de personen zijn aangehouden na “openlijke geweldpleging tegen goederen.”

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden op sociale media is te zien dat klimaatactivisten van ‘Just Stop Oil’ actie voeren bij het Meisje met de Parel, het wereldberoemde schilderij dat Johannes Vermeer rond 1665-1667 schilderde. Ze proberen zich vast te lijmen aan de muur en aan het schilderij en besmeuren elkaar en het schilderij met iets dat op tomatensaus lijkt. Het is niet bekend of het schilderij is beschadigd door de actie.

LEES OOK. De klimaatactivisten ondergraven met hun acties het draagvlak voor echte klimaatactie

De afgelopen weken gingen er al eerder blikken soep over dure kunstwerken in musea, plakten demonstranten zich vast aan straatstenen en wordt zelfs geweld gebruikt: autobanden raken lek gestoken in Nederlandse steden en in het buitenland botvieren actievoerders hun boosheid over fossiele brandstoffen op de slangen van pompstations.

Uit de kunsthoek klonk vrees. “We zijn bezorgd over het behoud van ons cultureel erfgoed”, liet de Museumvereniging weten, de brancheorganisatie van musea. “We snappen dat klimaatactivisten actie willen voeren, maar we zijn tegen deze methode omdat er grote schade kan ontstaan.”