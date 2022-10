KVM-coach Steven Defour: “Als we denken dat de druk er na de 6 op 6 af is, krijgen we een pak slaag in Genk”

De schorsingen van Verstraete en Bates waren al bekend. Het uitvallen van Vanlerberghe na een ingreep aan het hart was iets waar Defour niet op had gerekend. “Alles komt een beetje samen hé”, opende de Mechelaar donderdagmiddag zijn persbabbel. “Dit geeft andere jongens dan weer de kans om zich te ontplooien, zoals Alec Van Hoorenbeeck, die na zijn blessure weer een tijdje meetraint en fit is.”

Dezelfde drijfveer

Na een hectische eerste werkweek met een midweekspeeldag kreeg Defour nu wat langer de tijd om nieuwe accenten te leggen. “Dat we die veranderingen misschien niet direct zoals gewenst in de praktijk gaan brengen, is normaal, maar ik verwacht wel dezelfde drijfveer als in de matchen tegen Standard en Eupen.”

© BELGA

Dat de druk er na de 6 op 6 wat af is wil Defour niet gezegd hebben. “Wie denkt dat we nu een nederlaag kunnen permitteren, krijgt gegarandeerd een pak slaag. En ik krijg niet graag een pak slaag, dat zal ik mijn jongens ook inpeperen. We hebben in de eerste twee wedstrijden onder mij hard gewerkt en veel gelopen. Ik verwacht in Genk niets anders.”

Punten pakken op het veld van de leider wordt hoe dan ook niet makkelijk. “Genk had eigenlijk ook zijn enige verliesmatch – op de openingsspeeldag in Brugge – kunnen winnen”, beseft Defour. “We weten hoe Wouter werkt, maar dat is niet bepaald een voordeel als ik naar de stand kijk.” (lacht)

Felicitaties van Vrancken

Opvallend: Vrancken stuurde Defour felicitaties na zijn debuut als T1 tegen Standard. “‘Proficiat, doe zo voort’, schreef hij. Dat gaan we proberen doen. (knipoogt) We hebben altijd goed kunnen samenwerken. Het was plezant op den bureau. Fred (Vanderbiest, red.) en ik zijn KV Mechelenmannen die de club wilden verder helpen. Anderzijds snap ik dat Wouter ambitieus was en zowel Kevin (Van Dessel, red.) als Glenn (Vanryckeghem, red.) vroeg om hem naar Genk te volgen.”

Defour gaf nog mee dat naast Vanlerberghe ook Lavalée niet meer in actie komt voor het WK. Het duo is na de mundial weer inzetbaar, net als de langdurige geblesseerden Bijker en Mrabti.