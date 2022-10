Op ontdekkingstocht met wereldreiziger Chinonso Offor, die al op drie continenten voetbalde: “Ik wil mezelf hier ontwikkelen”

“We hadden in Oostende genoeg kansen om de partij te beslissen. Zonde dat we dit uiteindelijk heel duur moeten bekopen”, zegt Offor. — © BELGA

Chinonso Offor veroverde de laatste weken een basisplaats in het team van Mbaye Leye, maar de Nigeriaanse aanvaller is dan ook van geen kleintje vervaard. Als jonge snaak beproefde hij zijn geluk in Europa, maar ondertussen heeft hij ook al een Amerikaans avontuur achter de rug: “Profvoetbal is heel onvoorspelbaar, maar het is de bedoeling dat ik in België ervaring kan opdoen en mezelf verder kan ontwikkelen.”

“Vorige zondag liepen we een zware ontgoocheling op, want we verdienden absoluut niet om te verliezen in Oostende”, zucht Offor. De late winning goal van David Atanga zorgde voor een flinke opdoffer. Toch blijft de Nigeriaanse aanvaller van Essevee ervan overtuigd dat hij en zijn ploegmakkers voldoende talent in huis hebben om ook dergelijke zespuntenduels tot een goed einde te brengen. “We hadden genoeg kansen om die partij te beslissen. Zonde dat we dit uiteindelijk heel duur moeten bekopen.”

Met vijf opeenvolgende basisplaatsen lijkt Offor zelf stilaan op vol toerental te komen. “Ik heb net als het team veel vertrouwen getankt. Die zege tegen Anderlecht betekende een wereld van verschil. Net daarom dat ik overtuigd ben dat we ook nu weer zullen terugslaan”, aldus de 22-jarige aanvaller, die door Zulte Waregem wordt gehuurd van CF Montréal. “Tactisch waren we op de afspraak, helaas zijn het individuele foutjes die ons zuur opbreken.”

Na een pittige aanpassingsperiode vormt Offor nu al enkele weken een driemansvoorhoede met Fadera en Vossen. “De eerste weken verliepen niet zo lekker, want bij Montréal had ik niet zoveel kunnen spelen, waardoor ik toch wel wat ritme miste”, bekent de Nigeriaan die de voorbije jaren een opmerkelijk parcours heeft afgelegd. In die mate zelfs dat hij stilaan het predikaat wereldreiziger mag opeisen.

Vijf jaar geleden waagde Offor zijn kans in Noord-Cyprus, het door Turkije bezette deel van het eiland in de Middellandse Zee. Een bijzondere locatie waar hij in een nog meer curieuze omgeving terechtkwam. “Het was geen profcompetitie en uiteindelijk besliste ik om terug te keren naar Nigeria, waar ik opnieuw aansloot bij de opleidingsacademie waar ik eerder al actief was”, vertelt de ogenschijnlijk immer rustige Offor.

Zes maanden later waagde de aanvaller zich aan een nieuw Europees avontuur. Deze keer nam hij het vliegtuig met bestemming Letland. “Na een test bij Daugavpils tekende ik uiteindelijk een contract bij Rigas FS”, aldus Offor die amper vijf maanden later Letland alweer achter zich liet omdat er een contract op hem lag te wachten aan de andere kant van de oceaan. Offor werd door Rigas FS immers verkocht aan het Amerikaanse Chicago Fire FC.

Ervaring opdoen

“De MLS is een boeiende competitie en het eerste seizoen kwam ik eigenlijk best wel vaak aan voetballen toe”, aldus Offor. “Vervolgens werd de coach ontslagen en zijn opvolger had het niet zo op mij begrepen. Hierdoor verzeilde ik op het achterplan en uiteindelijk verkocht Chicago mij aan het Canadese Montréal, dat me meteen verhuurde aan Zulte Waregem. Profvoetbal is heel onvoorspelbaar maar het is de bedoeling dat ik in België ervaring op kan doen en mezelf verder kan ontwikkelen.”

De Jupiler Pro League als springplank naar een andere competitie opnieuw. Misschien keert Offor terug naar Canada, maar dat is allerminst zeker. “Ik wil nu bij Zulte Waregem het team helpen en tegelijk ook stappen zetten in mijn eigen ontwikkeling”, klinkt Offor heel plichtsbewust. “Ik ben fysiek sterk en ondanks mijn gestalte, ben ik ook best wel snel. Dat zijn mijn troeven.“

“Qua scorend vermogen heb ik zeker nog een groeimarge. Daar komen ook ervaring en vertrouwen bij kijken. Gelukkig vind ik bij Zulte Waregem met Mbaye Leye een coach die als geen ander weet wat er van een moderne spits wordt verwacht. Hij is veeleisend, maar staat me ook bij met raad en daad. Prachtig voor mij als jonge aanvaller om zo’n mentor te hebben.”