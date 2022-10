Slechtste Champions League in 24 jaar voor Spaanse ploegen, vooral FC Barcelona krijgt snoeiharde kritiek: “Nachtmerrie zonder einde”

Van de vier Spaanse ploegen in de Champions League kon enkel Real Madrid zich plaatsen voor de 1/8ste finales. Eén speeldag voor het einde van de groepsfase zijn Sevilla, Atlético Madrid én FC Barcelona al uitgeschakeld. Een triest dieptepunt voor de Spanjaarden, die al sinds 1999-2000 steevast met twee, drie of zelfs vier ploegen overwinterden op het kampioenenbal. De Spaanse media zijn niet mals en vooral Barça krijgt stevige kritiek te verduren.

“Noche de terror”, “terreuravond”, titelde het Spaanse AS daags na de uitschakeling van zowel Atlético Madrid (2-2 tegen Leverkusen) als het kansloze FC Barcelona (0-3 tegen Bayern). Maak er gerust “terreurweek” van, want dinsdag kon ook Real Madrid (3-2 tegen Leipzig) niet winnen. Sevilla won dinsdag wel, maar dat was al uitgeschakeld in de Champions League.

© AS

FC Barcelona is al voor het tweede jaar op rij uitgeschakeld in de groepsfase. “De meest trieste wedstrijd”, schreef Sport over de kansloze nederlaag van woensdagavond tegen Bayern. Nog een pijnlijke statistiek tussendoor: de laatste vijftien doelpunten in wedstrijden tussen Barça en Bayern werden allemaal door de Duitsers gemaakt. Woensdagavond lieten de Catalanen zelfs geen enkel schot op doel optekenen. “Het is een nachtmerrie zonder einde”, schreef men nog in AS, waar de exit van Barça als een “totale mislukking” en “de slechtste prestatie in een kwarteeuw” beschrijft.

Voor het tweede seizoen op rij moet de ploeg van coach Xavi na Nieuwjaar dus aan de bak in de Europa League. “Het vooruitzicht dat ze de Europa League nog kunnen winnen, is voor niemand een troost”, klinkt het in de pers. “Ze kunnen ook nog steeds de competitie en de beker winnen, maar de grote droom is weg. Barcelona is niet klaar om competitief te zijn met de grootste teams in Europa.”

© Mundo Deportivo

“Ramp na ramp” voor Atlético

Ook voor Atlético en coach Diego Simeone zijn de commentaren niet mals. In een groep met Club Brugge, Porto en Leverkusen hadden de Spanjaarden áltijd moeten doorstoten.

“De enige wedstrijd die ze wonnen, was dankzij een goal van Griezmann in minuut 101 tegen Porto op de eerste speeldag”, schrijft Marca. “De uitschakeling zat er eigenlijk al de hele groepsfase aan te komen. Atlético beleefde ramp na ramp.”

“Al bij de eerste nederlaag tegen Leverkusen kwamen de defensieve zwaktes aan het licht. Het middenveld smelt als een suikerklontje tegen fysieke en agressieve teams”, klinkt het verder in de grootste Spaanse sportkrant. “Dat waren net de twee sterktes in de beginjaren onder Simeone. Maar nu zijn het de tegenstanders die fysieker en agressiever voor de dag komen. Dat verklaart veel over de nederlagen van de laatste tijd. Ook de efficiëntie was dramatisch doorheen de groepsfase: 20 schoten tijdens de heenmatch tegen Club Brugge, 21 schoten tijdens de terugmatch …”

Carrasco pechvogel

Oké, Atlético had woensdag wel kunnen winnen tegen Leverkusen en nog altijd in de running kunnen zijn voor de 1/8ste finales. Maar Yannick Carrasco miste ná affluiten nog een strafschop en de Rode Duivel haalde één van de rebounds zelf nog ongelukkig uit het doel. “Een reeks die ramp na ramp verklaart, dus”, sluit Marca af.