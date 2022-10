PSV kent straf voor wangedrag fans in Londen: zonder supporters naar match tegen Bodø/Glimt

© Action Images via Reuters

PSV mag van de UEFA geen supporters meenemen naar Noorwegen voor het mogelijk beslissende laatste groepsduel met Bodø/Glimt in de Europa League. De club uit Eindhoven werd gestraft voor wangedrag van fans vorige week bij Arsenal (1-0). PSV moet ook een boete betalen van 40.000 euro en met de Gunners overleggen over het vergoeden van de schade.

Volgens de Europese voetbalbond hebben fans uit Eindhoven in Engeland voorwerpen gegooid en vernielingen aangericht. Daarom moet PSV binnen dertig dagen contact opnemen met Arsenal over een schadevergoeding voor bijvoorbeeld de beschadigde stadionstoelen.

PSV speelt straks thuis tegen Arsenal, dat met twaalf punten al zeker is van de volgende ronde van de Europa League. PSV staat met nog twee duels te gaan op zeven punten, het Noorse Bodø/Glimt dat de Eindhovenaren volgende week donderdag ontvangt, heeft er vier. Het Zwitserse Zürich is met nul punten al uitgeschakeld in Groep A.